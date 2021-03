Pesquisa do Procon verifica diferença de até 758% no valor de um mesmo produto da cesta básica

Desde o começo do ano, o consumidor anda sentindo no bolso o peso da cesta básica. Em janeiro, ela aumentou em quase todo o país, e a maior alta foi registrada em Florianópolis, de 5,82%. O Procon realizou uma pesquisa para auxiliar a população na hora de realizar as compras e constatou diferenças entre um estabelecimento e outro, como é o caso da batata lavada, onde o preço variou 758%, podendo ser encontrada em alguns locais por R$ 0,50 o quilo, e em outros por até R$ 4,29.

Diante de tanta discrepância, o órgão do Estado notificou as empresas para que apresentassem as notas de compras, para verificar se não há cobrança abusiva.



>>> Pesquisa completa aqui



“Não é comum que os fornecedores destes supermercados sejam tão diferentes nos seus preços. Por isso, queremos saber se o consumidor não está sendo lesado e se não há nada que infrinja o Código de Defesa do Consumidor”, explicou o diretor do órgão, Tiago Silva.

Os supermercados terão 10 dias para apresentar os documentos, sob pena de sofrer sanções administrativas.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE