Governadora dá posse a quatro novos secretários

A governadora Daniela Reinehr deu posse na tarde desta segunda-feira, 12, a quatro novos secretários de Governo. As pastas da Fazenda, da Administração, da Articulação Nacional e da Defesa Civil passam a ter novos titulares após o ato da chefe do Executivo Estadual.

Na Fazenda, assume o auditor fiscal Rogério Macanhão. A advogada Ana Blasi será a titular da Secretaria de Administração. A Defesa Civil passa a ser comandada por Alexandre Waltrick, ao passo que Jorginho Davi assume a Articulação Nacional.

“Esse é um momento muito importante para Santa Catarina, nesse intuito de recuperar a credibilidade do Estado. São nomes de peso, com grande competência e conhecimento das necessidades de Santa Catarina. Queremos recuperar a saúde, a economia e recuperar a autoestima do povo catarinense”, destacou a governadora após as assinaturas.

Conheça os novos secretários

Fazenda





Rogério Macanhão é natural de Cascavel (PR), auditor fiscal da Receita Estadual desde 1995. Foi presidente do Sindicato dos Fiscais da Fazenda de Santa Catarina (Sindifisco) entre 2003 e 2005, onde hoje é titular no Conselho Fiscal. Macanhão atuou em Brasília como presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), onde também exerceu o cargo de Diretor de Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais.

Administração





Ana Cristina Ferro Blasi é graduada e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Foi Juíza nomeada para o TRE/SC entre 2015 e 2017. Também já foi secretária-geral da Seção da OAB de Santa Catarina em 2013. Já atuou como professora titular do curso de Direito da UFSC e de Direito Administrativo na Univali. É membro fundadora do grupo de Mulheres do Brasil, que incentiva o aumento da participação feminina na política brasileira e também participou da fundação do Instituto de Direito de Santa Catarina. Em 2018, recebeu a medalha Mulher Cidadã da Câmara dos Deputados.

Defesa Civil





Alexandre Waltrick Rates é graduado em Direito pela Univali. Tem especializações em Direito Administrativo, Direito e Gestão Ambiental e MBA Executivo Internacional em Gestão de Negócios. É mestre em Ciência Jurídica pela Univali e mestre em Gestão de Empresas pela Universidade Lusófona de Portugal. É doutorando em Ciência Jurídica. Já ocupou o cargo de presidente do IMA (então Fatma) entre 2014 e 2018.

Articulação Nacional





Jorge Davi Agostinho da Silva já atuou como Diretor de Esportes da prefeitura de Criciúma, presidente da Fundação Cultural de Criciúma (FCC), foi chefe de gabinete do prefeito e assessor parlamentar do deputado Daniel Freitas, responsável pela articulação política do gabinete com o Executivo em Brasília.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom