Polícia Civil e PRF cumprem prisões contra grupo responsável por roubos contra passageiros em SC

A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desencadearam a Operação “Ônibus Seguro” na manhã desta segunda-feira, 12, contra integrantes de um grupo criminoso responsável por dois roubos contra passageiros de ônibus. Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em endereços dos investigados, em Itajaí e Navegantes.

Os crimes aconteceram às margens da BR-101, em Penha, em outubro e dezembro de 2020, em ônibus que transportavam lojistas que iam fazer compras em São Paulo. Os ataques foram no momento em que os veículos paravam para o embarque de outros passageiros.

No primeiro assalto, quatro criminosos agiram com violência, agredindo passageiros e fazendo disparos contra o parabrisa e dentro do ônibus. No segundo, seis homens também armados renderam o motorista e passageiros, roubando bolsas e pertences pessoais.

As investigações prosseguem para concluir a identificação de todos os envolvidos e concretizar novas prisões pela Delegacia de Roubos e Antissequestro (DRAS) da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC/PCSC), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

Por Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC