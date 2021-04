Governo do Estado lamenta morte de vice-presidente da Acaert e presta homenagem a profissionais da comunicação vítimas da Covid-19

A governadora Daniela Reinehr lamentou na manhã deste sábado, 17, a morte do comunicador e empresário Rogério Pereira, o Pirata, em decorrência da Covid-19. Dono de rádios em São Joaquim e vice- presidente regional da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão de Santa Catarina (Acaert) no Planalto Serrano, ele teve importante atuação para o desenvolvimento da comunicação na região.

“Recebemos com tristeza a notícia da morte de Rogério Pereira, o Pirata. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos e destacamos a importante contribuição que ele deixou para a comunicação e o desenvolvimento da região Serrana catarinense”, declarou a governadora. Ela ainda destacou o papel fundamental dos jornalistas e profissionais de comunicação durante a pandemia e estendeu os sentimentos às famílias e a todos os catarinenses que também perderam entes queridos para a doença.



O secretário Executivo de Comunicação, Miguel Bertolini, também lamentou a morte de Pirata e ressaltou a importante contribuição do empresário para o setor em Santa Catarina. Ele se solidarizou com familiares e amigos pela perda.

Rogério Pereira nasceu em São Joaquim, no dia 15 de novembro de 1945. Era casado com Ana Bitecourt Pereira, que foi enterrada nesta sexta-feira, 16, também por causa da Covid-19. O casal deixa quatro filhos e três netas.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina