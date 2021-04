Ceasa/SC participa de campanha para doação de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade

Os desafios impostos pela pandemia exigem providências para aliviar as dificuldades das pessoas mais atingidas pela crise econômica e sanitária. E nada é mais urgente do que uma alimentação saudável e equilibrada para preservar a vida. Nesse sentido, a Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina – Ceasa/SC participa de uma campanha de doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

A Associação Brasileira das Centrais de Abastecimentos (Abracen), da qual a Ceasa/SC faz parte, lançou a campanha Ceasa Amiga – Ceasas Juntas no Trabalho Contra a Covid-19. O objetivo é arrecadar alimentos em todas as centrais espalhadas pelo Brasil, os quais serão doados a quem precisa.

Em compromisso firmado entre os associados, a Abracen destinou R$ 200 mil aos filiados para realizar a compra e a distribuição de cestas básicas para instituições que atendem comunidades carentes.

Com esse recurso, a Ceasa/SC realizou a compra de 148 cestas básicas que serão doadas para a Associação Pró-Brejaru, localizada em Palhoça, na Grande Florianópolis. Ao todo, será distribuída 1,6 tonelada de alimentos. A entrega será realizada na sexta-feira, dia 30 de abril.

Cada cesta básica contém:

• 5kg arroz parboilizado

• 1kg açúcar refinado

• 2kg feijão carioca

• 900ml óleo de soja

• 500g massa espaguete

• 500g massa parafuso

• 680g molho de tomate

• 1kg farinha de mandioca crua

• 395g leite condensado

• 250g sardinha

• 200g biscoito cream cracker

Por Alícia Alão

Assessoria de Comunicação da Ceasa