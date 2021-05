Carlos Moisés reúne secretários e determina ações para acelerar entregas do Governo do Estado aos catarinenses

O sábado, 08, foi de expediente no Centro Administrativo do Governo do Estado. Após o retorno ao comando do Executivo estadual, o governador Carlos Moisés reuniu parte do secretariado para alinhar o trabalho com as pastas e definir as próximas ações para Santa Catarina. Durante a reunião, Carlos Moisés determinou que os titulares de cada secretaria façam uma atualização do setor para resgatar projetos importantes, corrigir e aprimorar o que for necessário e acelerar entregas pelo estado. Ações de enfrentamento à pandemia, continuidade do plano de imunização e projetos de auxílio emergencial também foram pautas da reunião.

“Temos um time empenhado e, reconhecidamente, responsável pelos bons resultados da gestão estadual. Vamos, agora, retomar com força total os projetos importantes e acelerar as entregas do governo à população. Neste momento, os secretários vão entender e se inteirar dos movimentos que ocorreram e, a partir das informações, tirar do papel obras e ações com a maior agilidade”, frisou o governador.

Uma das ações prioritárias, segundo o governador, será resgatar projetos importantes lançados antes do afastamento. É o caso do auxílio emergencial a empresários. O diálogo com a Assembleia Legislativa será no sentido de agilizar a operacionalização do crédito a empreendedores que tiveram os negócios fortemente afetados pela pandemia. O Governo prevê o aporte de R$ 250 milhões para financiamentos com juros pagos pelo Estado.

Quanto ao auxílio emergencial para pessoas físicas em vulnerabilidade social, o governador assegurou que a medida será estudada e, se for necessário, reformulada para atingir sua eficácia e maior capilaridade. “Da forma como está, a medida exclui quem recebe algum tipo de auxílio do Governo Federal, o que no nosso entendimento reflete grande parte da população de Santa Catarina”, aponta Carlos Moisés.

Técnicos da Secretaria da Fazenda devem se reunir na terça-feira para iniciar os trabalhos de análise, destacou o secretário Paulo Eli.

Carlos Moisés destacou, ainda, que a aproximação com os municípios será fortalecida. “Nós somos um governo com a característica de ser municipalista e queremos estar ainda mais perto dos prefeitos, parceiros das realizações que impactam positivamente a vida dos catarinenses em suas cidades”. Para isso, uma das formas de atuação do Estado será por meio da transferência de recursos aos municípios para a realização de obras. Processo que, segundo o governador, também será intensificado.

Combate à pandemia

Na reunião, o governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro destacaram o trabalho técnico que permitiu o regramento de todas as atividades em funcionamento e definiram o reforço da fiscalização como uma das estratégias de enfrentamento à Covid-19. O governador acrescenta que outra prioridade na área da saúde será uma revisão na Política Hospitalar de modo a ajudar pequenos hospitais que hoje não estão contemplados.

Imunização

O governador Carlos Moisés ressaltou que o Governo do Estado continuará empenhado em garantir a logística de distribuição das vacinas aos municípios com o máximo de agilidade possível. “Quando da chegada de novas doses ao estado, continuaremos fazendo a nossa parte, garantindo em até vinte e quatro horas o envio dessas doses a todas as regiões, para que os municípios possam dar continuidade ao cronograma da imunização”, ressalta Carlos Moisés.

Por fim, ficou definido que, após os levantamentos realizados pelos secretários em todos os setores, uma nova reunião com o colegiado será realizada para o alinhamento das ações do Governo do Estado.

Por Francieli Dalpiaz

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom