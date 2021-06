SC registra recorde de casos de dengue; uma morte foi confirmada no Vale do Itajaí

Até então, já foram confirmados 9.839 casos no estado.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) de Santa Catarina, registrou um recorde de casos de dengue em 2021. Quatro pessoas já morreram pela doença no estado, sendo que a última vítima foi um morador de Camboriú, no Vale do Itajaí.

Até o momento, já foram confirmados 9.839 casos no estado. São cerca de 700 infectados a mais que no mesmo período de 2020, o que representa um aumento de 8%.

Nesta quinta-feira, 3, foi confirmada a morte de um morador de Camboriú. A vítima, de 49 anos, faleceu no último dia 24 em decorrência de complicações causadas pela doença.

Até então, os últimos registros de morte por dengue em Santa Catarina eram do ano de 2016, nos municípios de Chapecó e Pinhalzinho, no oeste.

A Dive alerta que três cidades do estado representam situação de epidemia pela doença, são elas Joinville, Santa Helena e Navegantes.

Dengue

A dengue é uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti que esteja infectada com o vírus.

Além dela, o mosquito também transmite zika e chikungunya. Para prevenir, as pessoas devem evitar acumular água, locais onde a fêmea do mosquito escolhe para pôr os ovos.

Os sintomas da dengue são: febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Podem ocorrer também náuseas e vômitos.