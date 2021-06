Em audiência com o governador, BRF anuncia investimentos de R$ 643 milhões em SC

Uma das maiores companhias de alimentos do mundo, a BRF anunciou o investimento de R$ 643 milhões em Santa Catarina. Os recursos serão destinados para modernização e ampliação de plantas, além da construção de uma nova unidade produtiva, nos municípios de Capinzal, Concórdia e Videira. O anúncio foi feito pelo CEO global da empresa, Lorival Luz, durante reunião virtual com o governador Carlos Moisés da Silva, nesta terça-feira, 8.

“A BRF tem um impacto muito grande na economia de Santa Catarina e na geração de renda nos municípios. Somos parceiros do setor produtivo e trabalharemos juntos para mantermos nosso status de estado mais seguro, com mais qualidade de vida e destaque na geração de empregos. Esses investimentos beneficiarão toda a sociedade catarinense”, ressalta o governador Carlos Moisés.

A empresa irá direcionar os recursos para ampliar o volume de produção nas unidades de Capinzal e Concórdia, gerando 159 novos empregos. Já a planta de Videira ganhará uma nova fábrica de linguiça cozida, com a abertura de 250 postos de trabalho.

“Geramos 21,2 mil empregos diretos e contamos com mais de 4,7 mil produtores integrados. Queremos avançar na nossa agenda de crescimento rumo à Visão 2030 e seguindo nosso propósito de levar vida melhor a todos com integridade, segurança e qualidade”, destaca o CEO global da BRF, Lorival Luz.



A Companhia possui plantas em seis municípios catarinenses: Capinzal, Chapecó, Videira, Herval d´Oeste, Campos Novos e Concórdia. Onde são produzidas mais de 125 mil toneladas de alimentos por mês, sendo 40 mil toneladas destinadas à exportação.

Preocupação com abastecimento de água

Durante a reunião, os executivos da empresa manifestaram ainda a preocupação com o abastecimento de água, matéria prima fundamental para as indústrias de alimentos. Na oportunidade, o governador Carlos Moisés apresentou os investimentos do Governo do Estado para reduzir os impactos da estiagem e ampliar a oferta de água na região Oeste.

“Em parceria com a Assembleia Legislativa aprovamos R$ 300 milhões, que devem ser investidos em três anos para que tenhamos um programa permanente de reservação de água e conservação de nascentes. Os recursos serão utilizados para captação, armazenagem e uso de água e também para a preservação de nascentes e fontes. Temos que olhar para o futuro, se não olharmos para o meio ambiente e para a preservação das nascentes continuaremos sofrendo com os impactos da estiagem”, afirma Carlos Moisés.

O governador lembra ainda dos R$ 195,7 milhões liberados para a construção da macroadutora do Rio Chapecozinho, que irá melhorar o abastecimento de água em Chapecó e municípios vizinhos. “Todo o Governo está envolvido e comprometido para resolver os problemas de abastecimento de água em Santa Catarina. Essa é uma prioridade dessa gestão e nós estamos unidos para minimizar os impactos da estiagem e aumentar a competitividade das indústrias instaladas no estado. Vamos dar mais celeridade e agilidade às atividades e viabilizar os investimentos”, explica o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva.

Representantes da BRF e do Governo do Estado se unirão em um grupo de trabalho, coordenado pelo secretário Altair Silva, em busca de soluções e de novos projetos para ampliar a oferta de água em Santa Catarina.

Também participaram do encontro a vice-presidente global de Relações Institucionais e Sustentabilidade da BRF, Grazielle Parenti; o vice-presidente de Operações e Suprimentos da Companhia, Vinícius Barbosa; o secretário do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon; secretário da Fazenda, Paulo Eli; chefe da Casa Civil, Eron Giordani; o presidente do IMA, Daniel Vinícius; e a superintendente de Planejamento e Gestão da Secretaria da Infraestrutura, Junia Rosa Soares.

Por Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural