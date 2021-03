Locais públicos são sanitizados em São Joaquim por voluntário

Durante o final de semana, de forma voluntária, o Joaquinense Alex Lima, que mora em Palhoça, realizou a sanitização de vários locais da cidade, como a APAE, Corpo de Bombeiros, Postos de Saúde e Centro de Triagem, tudo de forma voluntária para ajudar no combate o COVID-19.

Com a decorrência de vários casos de COVID-19 no município, uma das ações é manter a higiene e limpeza para ajudar a frear o vírus.

A sanitização é um conjunto de procedimentos higiênico-sanitários visando garantir a obtenção de superfícies, equipamentos e ambientes com características adequadas de limpeza e baixa carga microbiana residual, evitando a recontaminação de ambientes produtos e superfícies.

Segundo o voluntário, a ação é de agradecimento e uma forma de ajudar a cidade. “Eu tenho muito que agradecer pela ajuda que tive quando precisei aqui em São Joaquim, agora é uma forma de retribuir ajudando a sanitizar esses locais” conta Alex.

Neste contexto, a sanitização dos ambientes com produtos especiais veio reforçar o combate ao Covid-19, uma vez que o procedimento é capaz de eliminar todo resquício de vírus ativo presente do local, tanto no ar quanto nas superfícies, evitando mais contaminações.

Informações assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de São Joaquim