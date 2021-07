Apresentação da Camerata Florianópolis no dia 29 de julho será primeiro evento-teste de SC

Uma apresentação da Camerata Florianópolis no Teatro Ademir Rosa, no dia 29 de julho, será o primeiro evento-teste em Santa Catarina. O Grupo de Trabalho, formado pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur), Secretaria de Estado da Saúde (SES) e representantes do segmento de eventos, divulgou nesta terça-feira, 13, uma nota técnica sobre os procedimentos e protocolos sanitários de controle à Covid-19.



A realização de eventos teste foi determinada pelo governador Carlos Moisés, a partir do avanço da vacinação no estado. O calendário prevê que todos os maiores de 18 anos recebam a primeira dose até final de agosto.



Inicialmente, havia sido sinalizada a data de 15 de julho para a apresentação da Camerata, mas, por questões operacionais, o grupo decidiu pela segunda data. O público do espetáculo será restrito às pessoas com a vacinação completa (100% imunizadas), mediante apresentação de comprovante, e testagem antes e depois do evento, que será realizada pela organização da atividade.



A ocupação do teatro será reduzida a 548 espectadores e o uso de máscaras será obrigatório. O monitoramento dos participantes continuará sendo feito após o evento-teste com o auxílio de um aplicativo de rastreabilidade. Instruções mais detalhadas quanto ao acesso aos ingressos e outros procedimentos serão divulgadas nas próximas semanas.



O Grupo de Trabalho tem se dedicado ao planejamento do primeiro evento-teste, sempre levando em conta o caráter científico dessa iniciativa, o que vai balizar a retomada das atividades do segmento com os cuidados necessários. Entre as entidades que integram o GT estão a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc-SC), Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape-SC), Federação dos Convention & Visitors Bureau de Santa Catarina, Câmara de Turismo da Fecomércio-SC, União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (Ubrafe), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-SC) e Senac.

Camerata Florianópolis



O concerto da Camerata Florianópolis será regido pelo maestro Jeferson Della Rocca, com participação dos solistas Alberto Heller e Iva Giracca, que interpretarão o Concerto para Piano e Orquestra N. 5 “Imperador”, de Ludwig van Beethoven (1770-1827) e o Concerto para Violino e Orquestra de Cordas em Ré menor, de Felix Mendelssohn (1809 – 1847).

Por Renan Koerich

Assessoria de Imprensa Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – Santur