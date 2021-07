Governadores debatem aceleração na entrega de vacinas com o ministro da Saúde

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, participou na manhã desta terça-feira de uma reunião virtual com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o Fórum Nacional de Governadores. O encontro teve como pauta o cronograma da vacinação nos estados. Os governadores solicitaram uma aceleração na entrega de doses, de modo a viabilizar o término da vacinação o quanto antes.

“Fizemos esse apelo para que possamos concluir a imunização da população adulta e começar a vacinar também os adolescentes. A única forma de controlar definitivamente a pandemia de Covid-19 é dessa forma. Os governadores estão unidos em torno de desse tema e foi isso que relatamos ao ministro”, diz Carlos Moisés.

Outros temas da reunião foram a antecipação da segunda dose da vacina AstraZeneca, o retorno das aulas em todo o país e o tratamento pós-Covid para quem sofreu sequelas por conta da doença. Segundo o governador Carlos Moisés, o ministro se comprometeu de dar um retorno das demandas apresentadas assim que conversar com a sua área técnica.

Vacinação em SC

Nesta segunda-feira, Santa Catarina alcançou a marca de 4.053.734 de doses de imunizantes contra a Covid-19 aplicadas. Os dados apontam 3.051.017 pessoas vacinadas com a primeira dose, o que representa 54,7% de cobertura vacinal da população alvo (acima dos 18 anos), e 18% de cobertura na soma entre segunda dose e dose única, com 1.002.717 doses aplicadas até as 16h.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom