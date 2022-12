Equipes do Corpo de Bombeiros seguem mobilizadas e atuam em diversas regiões do Estado

As equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina estão empenhadas no atendimento de ocorrências relacionadas ao evento climático desta semana. As cidades de Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça e São João Batista foram as mais atingidas.

Foram acionadas as equipes de Força-Tarefa para atendimento na Grande Florianópolis. Também foram enviadas equipes para atendimento em São João Batista e na região de Tubarão.

Além disso, foram realizados atendimentos com os helicópteros Arcanjo 01 e 05, bem como helicópteros Águia da PMSC.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda há muitas áreas alagadas e é preciso que a população fique em alerta por conta do risco de deslizamentos.

Com informações: Sulinfoco