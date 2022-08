Piloto morre após acidente na corrida do Autódromo em Joaçaba

O piloto joaçabense Marcelo Cancelli, 40 anos, morreu no início da noite deste domingo (21) após um acidente durante o Campeonato Catarinense de Automobilismo, em Joaçaba.

Marcelo disputava a prova com um VW/Gol quando capotou o veículo fora da pista uma curva do Autódromo Cavalo de Aço. Ele foi socorrido inconsciente e com suspeita de hemorragia, porém não resistiu aos graves ferimentos e foi a óbito durante o deslocamento até o Hospital Universitário Santa Terezinha.

Com informações: Caco da Rosa