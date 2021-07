Defesa Civil passa a fazer parte do currículo do ensino fundamental

De forma inédita no Brasil, Santa Catarina passa a incluir oficialmente a temática de proteção e defesa civil no currículo das escolas públicas e privadas. A inclusão foi instituída por decreto assinado pelo governador Carlos Moisés da Silva e pelo chefe da Defesa Civil do Estado, David Busarello, e torna obrigatória a participação de instituições de ensino fundamental no Programa Defesa Civil na Escola. A alteração no currículo vai alcançar cerca de 100 mil alunos matriculados nos 6º e 7º anos.

O estado de Santa Catarina fica localizado no maior corredor meteorológico da América do Sul, o que causa a recorrência de eventos extremos. A iniciativa busca ampliar a percepção de risco desde o período escolar, promovendo a mudança de cultura na área de proteção e defesa civil, com o foco de preservar vidas e reduzir os prejuízos.

O Programa, criado pela Defesa Civil de Santa Catarina, coloca a temática ao alcance da vida escolar, capacitando professores e alunos para a redução de risco e de desastres, permitindo a participação, de forma compartilhada e eficaz, junto à comunidade e a Defesa Civil de cada município. Segundo David Busarello, as atividades desenvolvidas também focam a ampliação da percepção de risco. “Formando cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os eventos meteorológicos que ocorrem no estado, estamos construindo uma sociedade mais consciente e resiliente. Acima de tudo, buscamos formar multiplicadores, tanto os professores nas escolas, quanto os alunos junto às famílias”, disse.

As primeiras atividades do Programa, como projeto-piloto, ocorreram em 2013 nos municípios de Criciúma, Xanxerê e Rio do Sul. A partir daí, ganhou corpo e se expandiu para diversos municípios. De 2013 a 2018, foram atendidos 6.986 alunos e 1.699 professores. A partir de 2017, foi realizada a primeira capacitação de professores a partir da cooperação técnica com o Instituto Federal Catarinense, Campus Camboriú. Em 2019, o projeto se transformou em Programa e foi firmado Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado da Educação. Com a entrada do tema no currículo, foram atendidos 974 educandos.

No ano de 2020, o Programa teve um grande salto com a participação de 59 escolas e a capacitação de 266 professores, o que resultou no atendimento de 1.770 alunos. A iniciativa continuou sendo impulsionada pela Defesa Civil estadual e, no último ano, a plataforma de educação a distância foi ampliada. Atualmente, estão sendo capacitados 1.327 profissionais da educação em todo o estado. A perspectiva é de que sejam atendidos 12.350 estudantes de 166 escolas da rede pública, em 105 municípios catarinenses.

Anteriormente, as escolas entravam no Programa por meio de adesão espontânea; com o Decreto todas as escolas de Santa Catarina, públicas e privadas, deverão oferecer a matéria no 6º ou no 7º ano. As unidades escolares terão até 2024 para se adequarem à iniciativa.

Por Assessoria Comunicação

Secretaria de Estado da Defesa Civil