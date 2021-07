Secretaria da Agricultura reforça apoio aos produtores rurais da Região Sul

O Governo do Estado está ampliando os investimentos para o fortalecimento do agronegócio catarinense. Em 2021, a Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural deve aplicar mais de R$ 340 milhões em programas e projetos para minimizar os efeitos da estiagem e fomento ao setor produtivo. Nesta quarta-feira, 28, durante agenda na região Sul, o secretário Altair Silva reforçou a importância da participação dos municípios para estimular os investimentos no meio rural.

“Nós estamos inovando, aprimorando e ampliando nossas linhas de apoio aos produtores rurais de Santa Catarina. O grande objetivo do governo Carlos Moisés é que todas as propriedades rurais catarinenses tenham um sistema de captação e armazenamento de água. Pedimos o engajamento de todos para divulgar essas ações e mobilizar os agricultores para procurarem o apoio do Governo do Estado. Pois é impossível pensar em produção, sem pensar em reserva de água”, destaca o secretário Altair Silva.

As ações da Secretaria da Agricultura foram apresentadas durante reunião do colegiado dos secretários municipais da Agricultura da Região de Laguna (Amurel), em Braço do Norte. Entre os destaques, está o aporte de R$ 300 milhões para ampliar a infraestrutura hídrica, o armazenamento de água e a preservação de mananciais dentro de propriedades rurais ainda nos próximos três anos.

Os agricultores da região Sul podem acessar os recursos para construção de estruturas de captação, armazenagem e distribuição de água, além da preservação de nascentes. A expectativa é criar estruturas para minimizar os impactos das estiagens em Santa Catarina, aumentando a resiliência hídrica das propriedades rurais.

O encontro contou com a presença também do presidente da Cidasc, Plínio de Castro; da presidente da Epagri, Edilene Steinwandter; além de lideranças e técnicos da região Sul.

Internet no meio rural

Na reunião com os secretários municipais da Agricultura da Amurel, Altair Silva anunciou ainda que o município Treze de Maio será um dos pioneiros na implantação do projeto de internet de fibra ótica para o meio rural.

“Esse programa irá abrir um mundo novo para o agronegócio catarinense. Trará mais oportunidades para os jovens, levará o conhecimento e a inovação para o meio rural. Nossa expectativa é investir R$ 50 milhões e atender 20 municípios com estrutura de fibra ótica”, explica Altair Silva.

Cereais de Inverno

A região Sul é também uma das apostas para a produção de cereais de inverno como alternativa para ração animal – cultura incentivada pela Secretaria da Agricultura com investimentos de R$ 5 milhões.

Grande produtora de leite e de suínos, a região de Braço do Norte também sente os impactos da falta de milho. “Temos uma produção expressiva e a dificuldade de milho é muito grande. Temos que buscar um substituto para o grão. Hoje, 98% do milho plantado é usado pra silagem e são cerca de 100 mil hectares plantados na região sul”, explica o secretário municipal da Agricultura de Braço do Norte, Adir Engel.

O plantio de cereais de inverno pode trazer mais competitividade para o agronegócio catarinense, incluindo o Sul do Estado. A Secretaria da Agricultura e a Epagri trabalham juntas para assumir o protagonismo na pesquisa de novos cultivares e para incentivar os produtores a investirem no plantio desses cereais de inverno.

Agenda na Região Sul

Em seu roteiro pela região Sul, o secretário Altair Silva participou ainda da retomada das aulas presenciais do “Curso de Produção, organização e protagonismo: qualificando jovens para fortalecimento e competitividade da agropecuária catarinense”, em Tubarão. E do lançamento do Manual de Produção da Uva Goethe, em Urussanga.

Por Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural