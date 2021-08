Vacinação em SC: Estado distribui doses adicionais para municípios que precisam avançar na imunização

A Secretaria da Saúde distribuiu na tarde desta quinta-feira, 12, as 39.780 doses da vacina Pfizer que chegaram ao estado no início da noite da última quarta, 11. As vacinas, destinadas à aplicação da primeira dose, foram enviadas para as centrais regionais de Blumenau, Itajaí, Joinville e Grande Florianópolis para atender 38 municípios que precisam avançar nas faixas etárias, para garantir a celeridade no Calendário de Vacinação.

:: Confira aqui os municípios que vão receber as doses da Pfizer

A distribuição levou em consideração a identificação de casos da variante Delta em Santa Catarina e a faixa etária das pessoas que estão sendo vacinadas nos municípios. “Essa medida visa equiparar a vacinação, fazendo com que todos os municípios consigam aplicar a primeira dose da vacina em toda a população adulta até o fim deste mês, conforme projeção do Calendário Estadual de Vacinação contra a Covid-19”, avalia o diretor de vigilância epidemiológica, João Augusto Brancher Fuck.

Além das doses da vacina Pfizer, o estado também recebeu na noite de quarta-feira, 11, outras 37.250 doses da AstraZeneca/Fiocruz. Essas vão ficar reservadas para aplicação da segunda dose no intervalo recomendado, de 10 a 12 semanas.

Novas doses chegam nesta sexta

Na sexta, 13, Santa Catarina recebe nova remessa com mais 156.840 doses. São 96 mil da Coronavac, com previsão de chegada às 10h20 à Capital, e 60.840 da Pfizer, com previsão de chegada às 18h15. Com mais essas remessas, os municípios que não receberam doses na distribuição desta quinta, 12, vão receber nos próximos dias.

As doses da Coronavac serão para aplicação de primeira e segunda doses e as da Pfizer para aplicação da primeira.

“As equipes da Secretaria de Estado da Saúde estão preparadas para, a partir do recebimento, encaminhar rapidamente as vacinas para os municípios, com o objetivo de proteger a população e garantir que todos os catarinenses com mais de 18 anos recebam a primeira dose até o fim de agosto” reforça o diretor.

Doses que chegaram na segunda também foram distribuídas

As centrais que ainda não haviam recebido as doses da vacina contra a Covid-19 que chegaram ao estado na última segunda-feira, 9, receberam nesta quinta. Pela manhã, foram enviadas, via terrestre, as doses das centrais de Lages e Rio do Sul e via aérea, pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar, as doses das centrais de Xanxerê, Concórdia, Videira e Joaçaba.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde