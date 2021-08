Movimentação de cargas no Porto de São Francisco do Sul cresce 19% em 2021

O Porto de São Francisco do Sul atingiu um novo recorde: a movimentação no primeiro semestre deste ano foi 19,4% superior ao mesmo período de 2020. No ano passado, foram 6,05 milhões de toneladas e, em 2021, 7,23 milhões. As informações são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

“Os dados mostram que o Porto de São Francisco consolida-se como o maior terminal portuário de Santa Catarina e o sétimo em volume na movimentação de cargas do Brasil”, disse o governador Carlos Moisés.

O aumento foi impulsionado pela carga geral (principalmente madeira, celulose e ferro fundido), que movimentou 2,4 milhões de toneladas, contra 1,3 milhão no ano passado, um acréscimo de 77%. Já a importação de granel sólido (fertilizantes e grãos, como trigo), passou de 975 mil toneladas para 1,4 milhão de toneladas em 2021, um acréscimo de 49%.

A exportação de granel sólido chegou a 3,3 milhões de toneladas este ano, contra 3,7 milhões de 2020, uma redução de 9,6%, causada pela quebra na safra de grãos em todo o país, por razões climáticas.

Comparativo nacional

No comparativo da carga geral entre o primeiro semestre de 2020 e 2021, enquanto o aumento na média dos portos brasileiros foi de 19%, no Porto de São Francisco foi de 77%, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

Para o presidente do Porto de São Francisco do Sul, Cleverton Elias Vieira, o porto vive um período especial de crescimento, impulsionado “pela eficiência e dinamismo da cadeia logística francisquense e, ainda, pelo aumento expressivo na produtividade do agronegócio de Santa Catarina”.

Por Billy Culleton

Assessoria de Imprensa Porto de São Francisco do Sul