Vacinação em SC: Estado oferece suporte aos municípios para atualizar registros de doses aplicadas

O Estado vem, desde janeiro, promovendo a rápida distribuição das vacinas às 17 unidades descentralizadas de saúde. O governo estadual fixou o dia 31 agosto como meta para a aplicação do imunizante na população adulta com ao menos a primeira dose do imunizante. Segundo estimativas do IBGE (2020), SC possui uma população de 5.573.220 na faixa etária acima dos 18 anos.

Até a sexta-feira, 27, foram distribuídas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), 7.704.617 doses aos municípios, mas há uma diferença observada entre as doses distribuídas e as registradas nos sistemas oficiais do Estado.

“Sabemos do comprometimento dos municípios em relação à vacinação contra a Covid-19, e estamos atentos às dificuldades que possam ocorrer no registro dessas aplicações, no entanto é preciso que se entenda que esses dados são fundamentais para avaliação do alcance da população atingida e quando necessário, a adoção de medidas de correção”, explica André Motta Ribeiro, secretário de Estado da Saúde.

A SES emitiu um ofício solicitando celeridade no registro e oferecendo aos gestores municipais apoio para a aceleração neste processo – tanto no sistema do vacinômetro de Santa Catarina, quanto no sistema federal.

“Estamos dispostos a realizar uma força tarefa para auxiliar os municípios que necessitam para que possamos, em conjunto, demonstrar os avanços na vacinação”, acrescenta Motta Ribeiro.

Segundo o balanço semanal divulgado pela Dive, no dia 25 de agosto, havia uma diferença de 829.275 doses, entre as que foram distribuídas e as registradas.

