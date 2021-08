Homem que liderava movimento anti-máscaras e anti-vacina morre de COVID-19

Um autodenominado “defensor da liberdade” que fez campanha contra as medidas da Covid-19 por considerá-las uma forma de tirania morreu após contrair o vírus.

Caleb Wallace, 30, liderou “passeatas pela liberdade” para protestar contra as leis sobre máscaras e vacinas, dizendo que elas constituíam uma violação dos direitos constitucionais das pessoas. Ele disse a autoridades cívicas em San Angelo, Texas: “Preocupo-me mais com a liberdade do que com sua saúde pessoal”.

O pai de três filhos havia se tratado com aspirina, comprimidos de vitamina C e ivermectina, uma fórmula anti-vermes usada em cavalos e gado, antes de um parente o persuadir a ir ao hospital no mês passado. Wallace começou a sentir sintomas de COVID-19 em julho, mas sua esposa afirmou que ele se recusou a fazer o teste de COVID-19.

Em 4 de julho de 2020, ele organizou uma manifestação anti-máscara chamada “The Freedom Rally”. O evento, conforme declarado em seu panfleto, foi para manifestantes pacíficos que estavam “cansados ​​de o governo estar no controle de nossas vidas”, conforme relatado pelo San Angelo Standard-Times . Ele foi citado no comício: “Não estamos muito felizes com o estado atual da América no momento”.

Expressando sua crença de que as máscaras não são eficazes para prevenir a contratação de COVID-19. “Mostre-me a ciência que funciona as máscaras”, escreveu Caleb. “Mostre-me a evidência de que o fechamento de escolas funciona. Mostre-me as evidências de que os bloqueios funcionam.” Dizia Caleb

“Ele era tão teimoso”, disse a esposa ao jornal San Angelo Standard-Times . “Ele não queria ver um médico, porque não queria fazer parte das estatísticas dos testes COVID.” Sua condição piorou e ele foi finalmente hospitalizado em 30 de julho. Ele não conseguia respirar sozinho”, disse Jessica. “Na primeira semana ele conseguiu tomar oxigênio. Na manhã de (8 de agosto), ele teve que ser ventilado. “era um homem imperfeito, mas ele amava sua família e suas filhas mais do que qualquer coisa” Lamentou a sua esposa.