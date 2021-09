Mulher é assaltada e ladrão leva seu salário na manhã desta sexta-feira em São Joaquim

No final da manhã de sexta-feira (03), na Escadaria (Belvedere), em São Joaquim, uma mulher sofreu um asssalto, onde o ladrão, levou sua bolsa com documentos e dinheiro do seu salário.

Segundo informações, ela saiu do serviço, por volta do meio dia, para almoçar, quando subiu a escadaria, momento que foi surpreendida por um ladrão.

O rapaz estava deroupa preta, com jaqueta com listras azuis. Um BO foi registrado e as autoridades foram avisadas. Quem por ventura achar documentos perdido favor avisar a polícia.