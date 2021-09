IMA divulga relatório mensal de balneabilidade

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulgou nesta sexta-feira, 3, o relatório de balneabilidade referente ao mês de agosto. Durante a baixa temporada, de abril a outubro, a pesquisa é realizada uma vez por mês. Já de novembro a março, os resultados das amostras são divulgados todas as semanas.

De acordo com as coletas realizadas de 30 agosto a 3 de setembro, dos 231 pontos analisados, 181 estão próprios no Litoral catarinense, o que representa 78,4%. Em Florianópolis, dos 87 pontos onde há coleta, 73 estão em condições de receber banhistas, o que representa 83,9%. Em um comparativo com o último relatório divulgado em julho, 5 pontos passaram da condição próprio para impróprio e 14 pontos passaram da condição de impróprio para próprio.

As amostragens e ensaios são feitas em Araranguá, Bal. Arroio do Silva, Bal. Gaivota, Bal. Camboriú, Bal. Barra do Sul, Bal. Rincão, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Gov. Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Penha, Balneário Piçarras, Porto Belo e São José.

O IMA conta com apoio do Corpo de Bombeiros para a realização das coletas e o resultado pode ser acessado pelo site: balneabilidade.ima.sc.gov.br e pelo aplicativo Praia Segura.

Por Carolina Carvalho

Assessoria de Imprensa IMA

Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina