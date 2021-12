Governo do Estado lança pacote de R$ 98 milhões para recapeamento de rodovias

O Governo do Estado lançou um pacote de investimentos de mais de R$ 70 milhões em conservação com recapeamento de rodovias catarinenses (confira a listagem abaixo). Contando com ações de tapa-buraco, o montante chega a R$ 98 milhões.

Foram assinadas mais de 20 ordens de serviço para que sejam feitos trabalhos para garantir a trafegabilidade em estradas em todas as regiões.

“A infraestrutura é uma das prioridades desta gestão. Temos obras sendo feitas em todas as regiões de Santa Catarina. São obras para os catarinenses, que estruturam o desenvolvimento e trazem retorno para que o Estado continue investindo e fazendo entregas em outras áreas também”, ressalta o governador Carlos Moisés.



“Santa Catarina infelizmente tem um histórico de abandono das estradas, que resultou em vias até sem condições de trafegabilidade. Muitas delas precisam de obras estruturantes de recuperação e estamos elaborando projetos e licitando essas obras. De toda forma, esse investimento é para reparar o que é possível enquanto as obras estruturantes são encaminhadas”, explica o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira.



Os serviços serão executados ao longo dos próximos meses, por meio de contratos assinados com diferentes empresas.



:: Estradas que receberão melhorias:



SC-135, de Porto União a Matos Costa – R$ 1.578.000

SC-415, de Baln. Capri a São Francisco do Sul – R$ 1.072.938

SC-415, de Barra Velha a Massaranduba – R$ 1.532.001

SC-290, de Santa Rosa do Sul a Praia Grande – R$ 4.741.990

SC-390, de Pedras Grandes a Tubarão – R$ 3.338.151

SC-445, de Morro da Fumaça a Urussanga – R$ 3.585.371

Tapa Buraco – R$ 8.799.467,17

SC-110, de Bom Retiro a São Joaquim – R$ 5.074.576

SC-350, de Ituporanga a Alfredo Wagner – R$ 5.183.000

SC-390, de Anita Garibaldi a Capão Alto – R$ 2.149.476,14

SC-150, de Herciliópolis a Luzerna – R$ 10.090.697

SC-284, de Ibicuí a Campos Novos – R$ 2.383.621,20

SC-355, de Treze Tílias a Água Doce – R$ 3.627.991,62

Tapa Buraco- R$ 13.450.000

Roçada – R$ 5.176.801

Acesso a Lajeado Grande a Marema – R$ 1.829.453

SC-155, de Abelardo Luz a Bom Jesus – R$ 3.051.112

SC-156, de Lajeado Grande a Xaxim – R$ 1.948.552

SC-390, de Concórdia a Peritiba – R$ 4.226.052

SC-473, de Irani a Ipumirim – R$ 2.884.755

SC-484, de Chapecó a Guatambu, R$ 2.025.435

SC-163, de Iporã do Oeste a Itapiranga – R$ 8.389.981

SC-305, de Anchieta a Guaraciaba – R$ 2.323.584

Total investido – R$ 98.463.013



Por Bianca Backes

Vanessa Pires

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade