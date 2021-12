Teatro retrata violência contra mulher nas ruas de São Joaquim

Aconteceu na tarde de terça-feira (07), nas ruas centrais de São Joaquim, um teatro sobre violência doméstica e violência contra mulher, organizado pela assistência social de São Joaquim junto com a empresa Teatro Social Palco Macembe, tendo como elenco: Antônio Lopes Filho, Mara do Prado e Antônio Lopes.

O projeto visa difundir e mostrar fatos cotidianos de quem sofre violência doméstica, no caso brigas e ameaças feitas por um homem a sua companheira. Segundo a secretária de Assistência Social de São Joaquim, Marilda dos Santos Rodrigues, o objetivo da contratação do teatro é divulgar fortemente as campanhas de violência contra mulheres. “ Precisamos reduzir os índices, tanto em nosso município quanto no Brasil, em briga de marido e mulher se mete a colher sim, nós precisamos impedir que isso aconteça, por isso a importância de intervir e denunciar” frisa.

As campanhas em São Joaquim acontecem durante todo o ano, como temas de violência contra mulher, trabalho infantil, abuso e violência contra criança e adolescente, idosos com trabalho forte e ações de conscientização da população.

Link do Teatro:

https://www.facebook.com/prefeituradesaojoaquim/videos/446947720169961

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim