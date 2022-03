SC registra média de 9 mulheres vítimas de estupro por dia em 2021, aponta Fórum de Segurança

Estado é o sexto com mais casos do crime no ano passado. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone.

Santa Catarina teve uma média de nove mulheres vítimas de estupro por dia em 2021, informou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre Violência contra a Mulher no Brasil. O estado é o sexto com mais casos desse tipo do crime. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 100, que funciona nacionalmente; 181, da Polícia Civil catarinense; e por Whatsapp pelo número (48) 9 8844-0011, também da Polícia Civil.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram 3.298 casos de estupro e estupro de vulnerável registrados em Santa Catarina em 2021. No Brasil, a média é ainda pior. A cada 10 minutos, uma menina ou mulher foi vítima de estupro no ano passado.

Porém, se for levada em conta a taxa média de estupros e estupros de vulneráveis a cada 100 mil habitantes, Santa Catarina tem uma quantidade acima da média nacional. No Brasil, a taxa foi de 51,8 para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. Em Santa Catarina, o número é de 90 a cada 100 mil. É o maior na região Sul do país.

Subnotificação e questão cultural

Segundo a coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Santa Catarina, a delegada Patrícia Zimmermann, os números refletem as ações realizadas para que os casos de estupro sejam notificados no estado e não escapem das estatísticas.

“Em alguns casos, o criminoso está próximo da vítima e, por isso, a subnotificação é muito grande. O que vemos por aqui é que temos uma política pública muito forte em relação à violência sexual e um facilitador para a comunicação desse crime, o que ajuda na denúncia e diminui a subnotificação”, afirmou a delegada.

Fonte: G1