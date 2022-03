Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio homenageia mulheres em São Joaquim

Duas centenas de rosas foram distribuídas

Em homenagem à passagem do Dia Internacional da Mulher, a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de São Joaquim distribuiu rosas às mulheres que trabalham no centro.

Cerca de 200 botões de rosas foram entregues com uma mensagem de otimismo para as mulheres, valorizando cada uma delas mostrando o quanto são importantes.

“Estamos homenageando nossas mulheres, guerreiras, fortes, batalhadoras que merecem todas as homenagens do mundo, não poderíamos deixar passar em branco e agradecer de uma forma carinhosa entregando uma rosa para estas pessoas que tanto fazem por nós município e nós joaquinenses”, destaca a Secretária de Turismo, Adriana Cechinel Schlichting.

“Fiquei muito feliz de homenagearem as mulheres, afinal de contas a gente é a maioria no Brasil, no mundo, isso é uma forma de reconhecimento à mulher, o pessoal da prefeitura e da secretaria está fazendo o máximo, é um lembrete que a gente nunca vai esquecer, relata a vendedora, Ronete Borges.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura de São Joaquim