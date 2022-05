Rede Laço auxilia busca por voluntários para ajudar pessoas atingidas pelas cheias no estado

A plataforma da Rede Laço está disponível para organizar a adesão de voluntários para auxiliar prefeituras e instituições no atendimento às pessoas atingidas pelas cheias em Santa Catarina. O cadastro das organizações deve ser feito pelo site www.redelaco.sc.gov.br

No espaço, é possível organizar a chamada de voluntários por tipo de voluntariado, data da atividade, local, horário e quantidade de voluntários. O cadastro está disponível para prefeituras, Defesa Civil dos municípios, secretarias municipais, igrejas, escolas e outras instituições do terceiro setor.

Rede Laço

A Rede Laço é uma rede solidária virtual, criada para conectar voluntários com entidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, do Estado de Santa Catarina, em ações voluntárias destinadas a fazer o bem e ajudar a transformar a realidade das pessoas, criando laços de cooperação e de solidariedade.

A Rede Laço divulga oportunidades para captação de recursos de fundos públicos e privados, nacionais e internacionais para projetos de entidades do terceiro setor. As entidades cadastradas na plataforma recebem, via e-mail, informativos sobre os editais disponíveis.

Mais informações com a Rede Laço, pelos telefones: (48) 3665 2232, (48) 98843 2308 e (48) 98843 1665.

Por Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina