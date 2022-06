SC registra mais cinco mortes por dengue e chega a 66 vítimas em 2022

Santa Catarina registrou cinco novas mortes por dengue e chegou a 61 vítimas fatais por causa da doença em 2022, de acordo com os dados divulgados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) na quarta-feira (15). Outros 22 óbitos permanecem em investigação pelas secretarias municipais de saúde.

As novas mortes aconteceram em Anchieta, Brusque, Florianópolis, Mondaí e Seara. Até o momento, 23 cidades tiveram registros de pacientes que morreram por causa da doença em Santa Catarina.

De acordo com os dados da Dive, 65 municípios atingiram o nível de epidemia e 131 cidades são consideradas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, o que representa 44% do território catarinense.

Desde o início do ano, são 63 mil casos confirmados de dengue e outros 23 mil permanecem como casos suspeitos, ainda em investigação.

As cidades com mais casos confirmados são Joinville, com 10.106; Chapecó, com 6.405; Blumenau, com 6.384; Concórdia, com 4.677; e Maravilha, com 4.095.

Foto: Dive/Reprodução

Municípios de SC em epidemia de dengue:

Coronel Freitas

Maravilha

Itá

Mondaí

Iporã do Oeste

Palmitos

Belmonte

Santa Terezinha do Progresso

Caxambú do Sul

Seara

São José do Cedro

Flor do Sertão

Guaraciaba

Romelândia

São Miguel da Boa Vista

Concórdia

Abelardo Luz

Ascurra

Tigrinhos

Peritiba

Cunhataí

Caibi

Xanxerê

Brusque

Chapecó

Riqueza

Bombinhas

Garuva

Nova Itaberaba

Saudades

Tunápolis

Águas Frias

Blumenau

São Miguel do Oeste

Joinville

Barra Bonita

Xavantina

Cunha Porã

São João do Oeste

Alto Bela Vista

Bom Jesus

Iraceminha

Cordilheira Alta

São Carlos

Ipumirim

Santa Helena

Princesa

Descanso

Bom Jesus do Oeste

Águas de Chapecó

Quilombo

Florianópolis

Guatambu

Anchieta

Guarujá do Sul

Formosa do Sul

Piratuba

Pinhalzinho

Xaxim

Ouro Verde

Itapiranga

Porto Belo

Entre Rios

Paraíso

Serra Alta

Com informações do NSC Total