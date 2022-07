Acidente grave com óbito é registrado em Urubici

Às 22h45min do dia 10 de julho de 2022, as Guarnições do ABTR-73 e do ASU-363 deslocaram até a Rodovia SC-370, Bairro Santo Antônio, próximo à Serra Bela Hospedaria Rural, no Município de Urubici, para atender uma colisão envolvendo 2 automóveis.

Chegando ao local, constatou-se uma colisão frontal entre os veículos Ford Transit, cor branca de Balneário Camboriú/SC, e Citroën C3, cor prata de Urubici/SC. O automóvel Ford Transit era conduzido por masculino de 44 anos de idade, estando junto com ele outros 2 caroneiros, masculinos de 41 e 32 anos. Todas as 3 vítimas listadas estavam conscientes e deambulando pela cena quando da chegada das Guarnições ao local sem maiores alterações de estado.

Após a realização dos procedimentos pré-hospitalares, conduziram-se as vítimas citadas ao Hospital São José de Urubici para avaliação médica. O automóvel Citroën C3, por sua vez, era conduzido por masculino de 44 anos de idade, politraumatizado e sem sinais vitais, que estava encarcerado em razão da deformação causada pela colisão. O condutor estava sozinho, não usava cinto de segurança e o carro não possuía airbag.

Após autorização da Polícia Civil, efetuou-se o desencarceramento. Considerando a excessiva quantidade de óleo sobre a pista e os destroços resultantes da colisão, efetuaram-se a raspagem dos objetos e a lavagem da via, como também colocou-se pó de serragem para absorção do líquido. Durante o atendimento da ocorrência, prestaram apoio a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal.