Soberanas da 22ª Festa Nacional da Maçã divulgam o evento na ExpoGaspar 

A divulgação da 22ª Festa Nacional da Maçã iniciou com força total, neste final de semana as soberanas, rainha Laís Matos de Liz e as princesas Ana Paula Lemos e Anandria Guimarães Nunes estiveram na ExpoGaspar, Vale Europeu onde representaram a Cidade da Neve.

O trio é responsável por levar a beleza da mulher joaquinense nos maiores eventos e fazer o convite para a 22ª Festa Nacional da Maçã que acontece de 07 a 11 de setembro de 2022. As Soberanas participaram da escolha da realeza da ExpoGaspar 2023, onde Juliara Mendonça, natural de São Joaquim que reside em Gaspar foi uma das candidatas.

A maçã joaquinense esteve presente no evento, foram presenteadas diversas autoridades entre elas o Prefeito de Gaspar, Kleber Edson Wan Dall, vice-prefeito Marcelo de Souza Brick, secretário do Desenvolvimento Econômico, Renda e Turismo, Pablo Ricardo Fachini e o Coordenador de Eventos, José Gabriel Corrêa.

Os shows da noite foram embalados pela cantora Luane Mattia que já esteve em São Joaquim, ela que após sua apresentação recebeu a comitiva da Festa Nacional da Maçã. O show principal com Marcos e Belutti levou o público ao delírio e as Soberanas foram recebidas no camarim e deixaram maçãs aos cantores e a equipe.

Vem para a 22ª Festa Nacional da Maçã, de 07 a 11 de Setembro em uma edição especial, a programação oficial será divulgada nesta semana, com shows nacionais inéditos na Serra Catarinense, também haverá atrações regionais e locais.

Fotos: Dionata Costa

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim