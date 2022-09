POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL: OPERAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCAS E APREENSÕES EM URUBICI-SC E REGIÃO

Na data de ontem (08/09), a 2°Companhia do 2° Batalhão de Polícia Militar Ambiental com sede em Lages-SC no exercício das suas atribuições constitucionais e legais executou Operação de Fiscalização no município de Urubici-SC e região para o cumprimento de mandados de busca e apreensões visando coibir condutas lesivas ao meio ambiente de parcelamento irregular do solo, destruição de florestas e venda de madeiras nativas de espécies da flora ameaçadas em extinção sem autorização ou licenciamento ambiental do órgão competente.

Na ocasião, além de fiscalizações realizadas de parcelamentos irregulares de solo (loteamentos e desmembramentos) e apreensão de madeiras com a consequente lavratura dos Autos de Infrações Ambientais aos responsáveis, foram realizadas diversas vistorias em áreas com informações de ocorrências de danos ambientais e dado ainda seguimento à execução da Operação Mata Atlântica em Pé deflagrada a nível nacional em parceria com o Ministério Público de Santa Catarina.

Foram apreendidas na Operação a quantidade de aproximadamente 4,00 metros cúbicos de madeira nativa, lavrados 03 (três) Autos de Infrações Ambientais, expedidos 01 (um) embargo de área degradada, 02 (dois) relatórios de informações técnicas e 03 (três) vistoria em áreas com danos ambientais.

Fonte: Polícia Militar Ambiental