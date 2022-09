Mário Hildebrandt participa da Oktoberfest na Alemanha

O prefeito Mário Hildebrandt participou da abertura da Oktoberfest de Munique (foto), na Alemanha, neste sábado (17), realizada desde 1810, em uma agenda que prevê contatos com novas parcerias e até para fortalecer o uso da marca no Brasil.

Hildebrandt, primeiro prefeito a fazer esta participação em mais de 30 anos, foi acompanhado da realeza da festa brasileira e do secretário de Turismo de Blumenau, Macelo Greuel, que terá importante papel no encontro já agendado com o representante da área da cidade alemã, Rupert Geiger.

Entre outros encontros previstos, estão uma agenda com o prefeito Dieter Reiter e com o cônsul-geral do Brasil na Alemanha, João Almino de Souza Filho.

O prefeito Mário Hildebrandt deve retornar depois do dia 21, o que não deixa de ser um alívio na agenda política e um preparativo para a 37ª edição da festa que ele abrirá em Blumenau a partir do dia 5 de outubro, depois do 1° turno da eleição geral.