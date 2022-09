Frio persistente em setembro! As temperaturas sofrem queda acentuada. Diante do frio serrano, os campos amanheceram com a paisagem pintada com a cor da geada no amanhecer deste domingo (18) no Vale da Invernadinha cerca de 11 km do centro da cidade, onde uma fina camada de gelo se formou sobre a vegetação.

Fotos via/ Raquel Oliveira