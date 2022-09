Cuidados para não cair em golpes nas apostas esportivas 

O mundo da Web é extremamente rico em oportunidades para os jogadores, mas é igualmente cheio de armadilhas e perigos potenciais para o usuário, tanto para seus próprios fundos quanto para outros golpes de qualquer tipo. Cair em um desses golpes não é nada difícil, ao contrário do que você pode pensar: basta um leve descuido ou falta de atenção e você cai na mais banal das armadilhas.

Este é frequentemente o caso no mundo das apostas esportivas. Sites que fingem ser oficiais e confiáveis, e-mails promocionais que prometem grandes descontos exclusivos e assim por diante: as armadilhas estão sempre ao virar da esquina e você deve manter constantemente suas antenas em ordem, ler por entre as linhas.

Vamos ver quais são as situações perfeitas para cair em uma fraude e, acima de tudo, como evitar fraudes no mundo das apostas online.

Confie apenas em sites reconhecidos

A primeira coisa a fazer é absolutamente jogar apenas e apenas em sites oficiais e reconhecidos, faça uma pesquisa sobre o site, veja na internet o que as pessoas comentam sobre e saiba filtrar a verdade da mentira. Uma grande dica é a procura pela casa confiável pinnacle, que está no mercado desde 1998.

Desconfie de sites que o próprio Google diz não serem confiáveis, sites muito novos na web ou sem informações sobre eles próprios. Além disso, é absolutamente necessário que os sites confiáveis façam e disponibilizem um Código de Ética e Conduta, nele expondo uma política de integridade e transparência e o que acontece caso essas políticas não sejam cumpridas.

Cuidado com e-mails que prometem grandes ganhos

Uma das técnicas de golpes online mais populares é, sem dúvida, o spoofing, que tenta bajular o usuário convencendo-o a se registrar em um determinado contato ou formulário de registro, prometendo grandes ganhos segurados e descontos exclusivos. Lembre-se: você nunca receberá nada, e isso também é verdade no mundo das apostas esportivas, e é por isso que você deve ter cuidado com esses e-mails falsos.

Estes e-mails visam, na verdade, capturar os dados escritos pelo usuário, a fim de explorar a identidade para outros fins ou roubar os dados de acesso a cartões de crédito e diversos métodos de pagamento. Muito cuidado: aceite apenas e-mails que não prometem ganhos exagerados e aqueles vindos de sites onde você confia.

Use apenas aplicativos oficiais

Baixe apenas os aplicativos oficiais dos sites em que você joga. Nunca confie em versões publicadas em outros sites fora das casas de apostas de referência: podem ser aplicativos maliciosos e capazes de roubar dados confidenciais, como no caso de spoofing de e-mail.

Especialmente no caso de terminais Android, de fato, a instalação de aplicativos de terceiros pode ser realmente perigosa. No Android, não há aplicativos de apostas publicados oficialmente na Play Store, então você pode correr o risco de encontrar algo fraudulento na Web, tome muito cuidado e verifique sempre os antecedentes dos sites e aplicativos onde você pretende jogar.

Não jogue em sites estrangeiros

Se você está tentando jogar em sites estrangeiros, através de métodos paralelos refaça seus passos e nunca mais faça isso. Isso é algo extremamente ilegal e, acima de tudo, pode levá-lo a algum golpe. Existem sites de apostas estrangeiros que fingem ser reais, mas na realidade são coberturas para golpes e fraudes. Jogue em sites que oferecem versões brasileiras e, mesmo quando são estrangeiros, são grandes e reconhecidos.

Fuja de pequenos sites estrangeiros que te prometem muito mais do que você ganha, eles não são confiáveis e evite jogar em sites recomendados por pessoas estranhas a você. Uma resenha no twitter não é nada confiável, principalmente se tratando de apostas esportivas.

Um site confiável e recomendado é a Pinnacle, vale a pena procurar como apostar na pinnacle e ir aos poucos. Vários tutoriais são disponibilizados.