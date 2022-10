Defesa Civil alerta para inundações e deslizamentos em SC

A Defesa Civil de Santa Catarina divulgou, nesta segunda-feira (10), alertas meteorológicos de inundação e deslizamentos para algumas cidades do Estado.

Para as cidades que estão sob alerta de inundação, a Defesa Civil orienta à população que não dirija em locais alagados, além de evitar pontilhões e pontes submersas. Há ainda a orientação para que o cuidado com crianças próximas a rios e ribeirões seja redobrado.

Confira os municípios que estão sob o alerta nas próximas horas: Arroio Trinta, Caçador, Herval d’Oeste, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Joaçaba, Luzerna, Macieira, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias, Videira, Abelardo Luz, Bom Jesus, Coronel Freitas, Coronel Martins, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Formosa do Sul, Galvão, Ipuaçu, Jupiá, Lajeado Grande, Marema, Novo Horizonte, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Quilombo, Santiago do Sul, São Domingos, São Lourenço do Oeste, Vargeão e Xanxerê.

Já as cidades que estão sob alerta de deslizamentos, a recomendação é para os moradores ficarem atentos à inclinação de postes e árvores, qualquer movimento de terra ou rochas próximo a sua residência – além do aparecimento de rachaduras em muros e paredes.

Os municípios que estão sob esse alerta durante as próximas horas são: Curitibanos, Fraiburgo, Rio das Antas, Tangará, Água Doce, Abelardo Luz, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Galvão, Novo Horizonte e São Domingos.