Carro é carregado por correnteza após chuva em SC e fica inundado com motorista dentro; tenso

Um carro com o motorista dentro foi carregado pela correnteza das chuvas em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, no início da manhã desta quarta-feira (12). O veículo foi parar sobre plantações de arroz e ficou submerso.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e encontrou o motorista distante cerca de 300 metros da margem. O homem tentava nadar enquanto gritava por socorro, segundo os bombeiros.

Com um bote inflável, conseguiram chegar até ele. A vítima relatou extrema fraqueza e tinha sinais de hipotermia. Segundo os bombeiros, o homem não tinha condições nem mesmo de subir no bote.

Após atendimento inicial, o motorista foi levado ao hospital. O veículo ficou encoberto pela água e, com auxílio de um guincho, foi removido quando a correnteza baixou.

Com informações: G1