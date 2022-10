Celesc alerta para novo golpe, envolvendo o nome da empresa

Celesc alertou aos consumidores sobre o golpe.

Na manhã desta segunda-feira, 10 de outubro, diversos consumidores procuraram a sede da Celesc, em Pomerode, buscando informações sobre uma ligação recebida, em que o nome da empresa era utilizado em uma tentativa de golpe.

De acordo com a coordenação da Celesc em Pomerode, na ligação, supostos funcionários da Celesc e do Ministério Público realizam cobranças e solicitam depósitos, sob ameaça de retirada do medidor e suspensão de fornecimento. No entanto, trata-se de um golpe.

O gerente da Celesc em Pomerode, Djair França, esclarece que a única forma de cobrança feita pela Celesc é por meio da fatura de energia elétrica, recebida mensalmente pelo consumidor. A ligação que muitos pomerodenses receberam é, portanto, uma fraude.