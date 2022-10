SC libera consumo e venda de bebidas alcoólicas no 2º turno das eleições de 2022

A Secretaria de Estado da Segurança Pública confirmou que não haverá lei seca no segundo turno das eleições em Santa Catarina. Portanto, o consumo e a venda de bebidas alcoólicas no próximo domingo (30) está liberado no território catarinense.

A medida também foi tomada no primeiro turno.

Mais de 5,4 milhões de eleitores estão aptos a votar em Santa Catarina, informou o Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-SC). Nas eleições passadas mais recentes, também não houve proibição de bebidas no dia da votação.

A chamada “lei seca”, que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas na véspera e no dia da eleição, não é uma previsão da legislação eleitoral, segundo o TRE. Cada estado pode tomar uma decisão em relação a isso.

O que levar no dia da votação?

Na seção eleitoral, o cidadão deve apresentar documento de identificação com foto, que pode ser: carteira de identidade (RG), passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação.

Caso o votante já tenha o cadastro biométrico, pode apresentar o e-Título à mesária ou mesário como documento de identificação. Essa possibilidade existe somente para quem fez a biometria, pois o aplicativo mostra a foto da eleitora ou eleitor.

No dia da eleição, não será possível fazer o cadastramento do app. Por essa razão, o TRE-SC orienta que todos tomem essa providência com antecedência, sendo que a data final é a véspera do pleito.

Horários de votação

Uma das novidades das eleições 2022 será a unificação do horário de votação em todo o país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), todas as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h do horário da capital federal.

Portanto, cidades em fusos diferentes devem se adequar ao horário da capital federal.