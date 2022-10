Idoso mata ex-marido de neta com facada no coração ao defendê-la na Serra Catarinense

A Polícia Militar informou que a neta possuía medida protetiva contra o ex-marido.

Um idoso de 60 anos matou o ex-marido da neta ao defendê-la nesta noite de sexta-feira (28), por volta das 19h, no bairro Novo Milênio, em Lages, na Serra Catarinense.

De acordo com informações da Polícia Militar, o avô desferiu um golpe de faca no coração do homem de 20 anos. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a atender a ocorrência, mas o homem morreu na hora.

A corporação ainda informou que a neta já possuía medida protetiva contra o ex-marido. O idoso não foi localizado e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar e do Instituto Geral de Perícias (IGP).

Fonte scc10