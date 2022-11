Perseguição na BR-101 em SC termina com capotamento e apreensão milionária de drogas

Uma perseguição policial terminou com o capotamento de um carro roubado e a apreensão de 667 quilos de maconha na BR-101, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. O motorista foi preso por tráfico de drogas no sábado (19). A mercadoria ilegal foi avaliada em R$ 1,4 milhão pelos policiais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso começou com a troca de informações para uma ação conjunta com a Polícia Militar. Os policiais deram a ordem de parada ao condutor da picape Fiat/Strada, mas ele não obedeceu.

O homem fugiu em alta velocidade pela BR-101 e capotou na via marginal. De acordo com o relato da PRF, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais. Após o acidente, pacotes de droga ficaram espalhados pelo chão e outros foram encontrados dentro do veículo.

O carro estava com registro de furto há 10 dias no Rio Grande do Sul e circulava com placas clonadas. Outras duas placas clonadas foram encontradas dentro da picape.

O homem foi preso por tráfico de drogas e levado à Delegacia de Polícia de Tubarão. Ele não ficou ferido após o capotamento.

Com informações: NSC