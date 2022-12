Mulher é resgatada após se agarrar a ponto de ônibus ao ter carro levado por correnteza em SC

Uma mulher foi resgatada por um helicóptero na tarde desta quarta-feira (30) em meio à enchente que atinge São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. Ela estava agarrada a um ponto de ônibus após o carro em que estava ter sido arrastado pela correnteza.

Quando foi encontrada, a mulher de 42 anos estava com parte do corpo abaixo do nível da água e só foi localizada após acenar para a aeronave. O resgate ocorre no quarto dia seguido de chuvas persistente registrado no Estado.

O helicóptero Arcanjo-01 dos Bombeiros Militares de Santa Catarina foi acionada por volta da 13h. No resgate, os socorristas precisaram usar um cinto de resgate para conseguir retirar a mulher do meio da água. Em poucos minutos a vítima estava em terra e em segurança.

De acordo com a Defesa Civil, ao menos nove regiões catarinenses seguem com risco alto para deslizamentos, inundações e alagamentos (veja as orientações abaixo).