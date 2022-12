Caótica a situação em Santa Catarina: 17 cidades em situação emergência por causa das chuvas

O último relatório informativo do Grupo de Ações Coordenadas da Defesa Civil (GRAC-DCSC), divulgado às 10 horas, desta quinta-feira, 1º de dezembro, aponta que 17 cidades catarinenses já decretaram situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem o Estado. As cidades são: Araquari, Joinville, São Bento do Sul, Luiz Alves, Corupá, Guaramirim, Rio dos Cedros, Campo Alegre, Santo Amaro da Imperatriz, Benedito Novo, Palhoça, Rancho Queimado, São José, Águas Mornas, Antônio Carlos, Armazém e Anitápolis emitiram decretos de Situação de Emergência. Os municípios de Timbó, São José, Schroeder e Brusque estão providenciando documentos para o decreto.



Nos municípios foram registradas ocorrências como alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos. Ao todo, 882 pessoas estão desalojadas, 520 em Joinville; 220 em São Bento do Sul; 34 em Luiz Alves; 30, Timbó; 20 em Rio dos Cedros, 20 em Campo Alegre; 12 em Benedito Novo; 9 em Araquari; 10 em Garuva; 4 em Gaspar; 2 em Itapoá e 1 em Pomerode. E o número de desabrigados soma 195 pessoas. Destas 168 em Joinville; 10 em Jaraguá do Sul; 8 em Rodeio; 5 em Guaramirim e 4 em Campo Alegre.

Os dados são informados pelas Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil. Devido ao fato das ocorrências estarem em andamento, os números podem variar no decorrer das horas.



O Governo do Estado, por meio da Defesa Civil, já iniciou a entrega de itens de assistência humanitária nos municípios.

A Defesa Civil segue atuando de maneira integrada com os municípios e órgãos do Governo do Estado. Em caso de emergência, as pessoas devem ligar nos números 193 (Corpo de Bombeiros Militar), 199 (Defesa Civil) ou 190 (Polícia Militar).