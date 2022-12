Defesa Civil de SC alerta para temporais e chuva intensa entre terça (27) e quarta-feira (28)

Entre a tarde desta terça (27) e a quarta-feira (28), voltam a ocorrer temporais em SC, devido a formação e passagem de uma frente fria pelo estado. Na terça-feira (27), os temporais mais intensos começam no início da tarde nas áreas de divisa com o RS, atingindo também o Planalto Norte e Alto Vale do ltajaí até o período noturno.

Nas demais regiões também há condições para temporais, porém mais isolados.

A quarta-feira (28) começa com condição para temporais do Extremo Oeste ao Litoral Sul, que se estendem para as demais regiões no decorrer da manhã. Neste dia, a chuva mais intensa e volumosa tende a se concentrar entre o centro e o Leste do estado, sobretudo no Meio-Oeste, planaltos e Grande Florianópolis.



O risco para ocorrências associadas aos temporais e a chuva intensa, como alagamentos, deslizamentos e enxurradas é alto nas áreas em laranja e moderado nas áreas em amarelo do mapa. (confira o mapa no final da matéria).



Qualquer problema deve ser comunicado à coordenadoria municipal de Defesa Civil, através do telefone de emergência 199 ou Corpo de Bombeiros 193.