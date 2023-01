Chuva castiga a cidade de Rodeio, deixando mortos e desaparecidos

Uma forte tempestade entre a noite de terça-feira (17) e a madrugada de quarta-feira (18) deixou um rastro de destruição em Rodeio, no Vale do Itajaí. Dezenas de famílias tiveram prejuízos e cinco pessoas estão desaparecidas, de acordo com a Defesa Civil.

Duas mortes foram confirmadas pelos Bombeiros, mas a identidade das vítimas não foi revelada. Os Bombeiros Voluntários da União, que atendem o município, registraram cerca de 200 ligações durante a noite e madrugada por conta da chuva.

Duas crianças e um homem, que residiam na comunidade Diamantina Pico, foram soterrados após um deslizamento atingir a casa onde moravam. Nos bairros Nova Brasília e Diamante, dois homens foram arrastados pela correnteza de um rio e não foram mais encontrados.

Bombeiros Militares de Blumenau e Timbó estão no local auxiliando no resgate das famílias atingidas, com apoio das Corporações Voluntárias de Indaial e Ibirama. A chuva que caiu na cidade teve início na tarde de terça-feira (17), persistindo durante a noite e a madrugada de quarta-feira (18).

De acordo com boletim da Defesa Civil de Santa Catarina, foram 173,1 mm de chuva entre 13h30 de terça-feira (17) e 1h30 de quarta-feira (18) que caíram em Rodeio. Nesta manhã, foi possível ter uma noção de como ficou a cidade após a tempestade.

Diversos bairros foram atingidos pela cheia, embora o estrago maior tenha se concentrado no bairro Glória e também na região central. O número total de atingidos e os prejuízos da cheia ainda serão contabilizados.

Atualizando

Uma criança foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (18), em Rodeio, no Vale do Itajaí, após um deslizamento de terra devido às fortes chuvas que atingiram a região durante a noite de terça-feira (17), gerando grandes estragos.

Essa é a confirmação da segunda vítima. Antes, um homem de 30 anos também foi encontrado morto na região. Sendo que, mais uma criança e dois adultos continuam desaparecidos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), ainda durante a madrugada iniciaram as buscas.

Os militares conversaram com familiares e amigos das possíveis vítimas. De acordo com os mesmos, a criança encontrada sem vida tem 4 anos de idade e é uma menina. A segunda criança que encontra-se desaparecida também é uma menina, de 1 ano e meio.

O CBMSC ressalta que, as idades das vítimas foram apontadas pelos familiares, mas ainda não houve a identificação das vítimas com a Polícia Científica.