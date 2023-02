Mais de 300 mil dólares são encontrados em fundo falso de picape na BR-101 em Santa Catarina

Policiais rodoviários federais localizaram nessa sexta-feira, 17, na BR-101 em Itajaí, cerca de 330 mil dólares escondidos no fundo falso de uma picape. O condutor foi preso.

Durante fiscalização a uma Ford/F250 placas de Praia Grande/SP, os policiais perceberam alterações no assoalho do compartimento de carga. Ao abrir uma chapa metália com ferramentas, encontraram uma mochila com três fardos de dólares americanos, dois com 100 e um com aproximadamente 130 mil em notas.

O motorista, carioca de 58 anos, não quis revelar a origem do dinheiro e permaneceu em silêncio. Ele foi levado à Polícia Federal em Itajaí, onde vai responder pelo crime de lavagem de dinheiro.