Morre cadela de Santa Catarina que atuou nas buscas por vítimas do desastre de Mariana

A cadela Mel, que atuou nas buscas por vítimas do desastre de Mariana, morreu na segunda-feira (20), informou o Corpo de Bombeiros Militar. A cachorra era aposentada do 4º Batalhão, localizado em Araranguá, no Sul catarinense. Mel fazia dupla com o sargento Rodrigo Bonaldo Rafael e atuou em muitas ocorrências, incluindo em Mariana, em 2015.

A cadela atuou por uma semana nas buscas por vítimas em Minas Gerais, conforme o sargento. A cachorra estava com 13 anos quando morreu nesta segunda. Ela e o sargento atuaram juntos até 2017, ano em que Mel se aposentou.

Quando se aposentou, a cadela tinha oito anos. “De lá para cá, esteve morando comigo, saudável e ativa até que chegou o momento de descansar”, declarou o sargento Rafael.