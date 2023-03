Cidasc apresenta as ações de prevenção da Influenza Aviária à Comissão de Agricultura e Política Rural da Alesc

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura (SAR) e da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) participou, nesta quarta-feira (22/3), da reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa. O objetivo foi debater a Influenza Aviária (conhecida como gripe aviária), e a sua presença na América Latina, bem como as medidas de precaução e prevenção para a chegada da doença no Brasil e em Santa Catarina. Valdir Colatto, Secretário da Agricultura. Foto: Solon Soares Agência Alesc.

O Secretário da Agricultura, Valdir Colatto, abriu as falas, agradeceu a oportunidade de poder levar conhecimento à sociedade e o que está sendo feito pelo Governo, na área de Defesa Sanitária Animal. Ele convidou a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, o diretor de Defesa Agropecuária da Cidasc, Diego Rodrigo Torres Severo e Daniela Carneiro do Carmo, diretora de Qualidade e Defesa Agropecuária da SAR para apresentarem as informações. Celles Regina de Matos, presidente da Cidasc. Foto: Ascom/Cidasc.

A presidente da Cidasc, Celles, falou sobre as medidas de precaução e prevenção para a chegada da doença em Santa Catarina; o que é a influenza aviária; como acontece a disseminação; os impactos comerciais, caso ela chegue; as formas de transmissão; como está o atual cenário de notificação da ocorrência do vírus pela América do Sul. “Nosso principal objetivo é não deixar entrar essa doença, e se entrar sanar rapidamente. Tanto que estão sendo feitas novas ações de educação e prevenção, quanto intensificando aquelas que já tomávamos”, explicou a presidente.Diretor de Defesa Agropecuária da Cidasc, Diego Rodrigo Torres Severo. Foto: Ascom/Cidasc.

O diretor de Defesa Agropecuária da Cidasc, Diego, tratou sobre o impacto econômico para Santa Catarina, com o comércio exterior/exportação; impactos no mercado nacional e internacional, já que o estado é o segundo maior produtor e exportador do país; como é a avicultura comercial no estado; os impactos econômicos causados no mundo; ações preventivas adotadas pela SAR e Cidasc, com o Plano Nacional de Vigilância para Influenza Aviária e Doença de Newcastle; e as entidades mobilizadas para enfrentar o ingresso do vírus em SC.

“Estamos em constante vigilância e monitorando nosso plantel avícola para agir rapidamente, caso necessário. Essa doença vem pelo ar, vem das aves migratórias, então a gente tem que atuar na educação sanitária, para conscientizar a população sobre os riscos e prejuízos ao estado, caso a doença adentre Santa Catarina”, afirma Severo. Em outro ponto, Diego Torres Severo afirmou que a Cidasc também tem produzido materiais informativos e realizado campanhas de conscientização para alertar a sociedade sobre cuidados a serem tomados para prevenir a propagação da influenza. Diretor de Defesa Agropecuária da Cidasc, Diego Rodrigo Torres Severo. Foto: Ascom/Cidasc.

O superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Túlio Tavares, destacou que “Santa Catarina tem a melhor equipe do Brasil, para dar resposta a um possível caso, que venha acontecer, porque os profissionais foram treinados recentemente, com um simulado realizado em Presidente Getúlio”, lembra Tavares.

Recursos para a Secretaria

Durante a reunião, o Secretário, Valdir Colatto, afirmou que historicamente a Secretaria de Estado da Agricultura não conta com os recursos necessários para implementar seus programas e ações de forma satisfatória. Neste sentido, ele pediu que os deputados apresentem emendas ao orçamento estadual contemplando ações para a prevenção à Influenza Aviária nos municípios catarinenses.

“Infelizmente a sociedade não vê a agricultura como prioridade nas decisões públicas e acha que o segmento caminha com suas próprias pernas. Mas ela precisa de atenção, sim, então pediria aos senhores deputados que possamos prever isso. Esta é uma operação de guerra e nós precisamos estar preparados”, afirma Colatto. O apelo recebeu o apoio de alguns deputados da Comissão de Agricultura, que prometeram tratar a questão junto ao Governador.

O presidente do colegiado, Altair Silva, elogiou a apresentação da Cidasc e as ações que estão sendo tomadas para evitar a entrada da doença no estado, comentou sobre a preparação de um documento para mostrar para o Governo do Estado e levantar recursos financeiros para atender de prontidão uma emergência sanitária.Deputado José Milton Scheffer. Foto: Ascom/Cidasc.

“Vamos elaborar um documento e mostrar ao governador e à Secretaria de Estado da Fazenda a preocupação com as questões de prevenção orçamentária nos fundos de defesa sanitária que nós temos em Santa Catarina e pedir que seja aberta uma exceção, porque se surgir foco aqui no Estado, precisamos ter uma ação imediata para dar tranquilidade aos nossos compradores de carne”, complementou o deputado José Milton Scheffer.Reunião Ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Alesc. Foto: Solon Soares Agência Alesc.

Participaram da reunião, proposta pelo deputado José Milton Scheffer, o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Túlio Tavares do Santos; e integrantes de entidades representativas do setor agropecuário. Além dos deputados Neodi Saretta, Volnei Weber, Camilo Martins, Oscar Gutz e Edilson Massocco; o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), Enori Barbieri; a chefe do Serviço de Fiscalização de Insumos e Saúde Animal da Superintendência em Santa Catarina do Ministério da Agricultura, Silvia Camargos Quintela; e integrantes de entidades representativas do setor agropecuário.Diretor de Defesa Agropecuária da Cidasc, Diego Rodrigo Torres Severo; Daniela Carneiro do Carmo, diretora de Qualidade e Defesa Agropecuária da SAR; e presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos. Foto: Ascom/Cidasc.

+Influenza Aviária

A Influenza Aviária (IA), também conhecida como Gripe Aviária, é uma doença provocada por um vírus, muito contagioso, que pode afetar a saúde de aves domésticas e silvestres. Infecções esporádicas em pessoas que tiverem contato direto com as aves infectadas também podem ocorrer. Até este momento, o vírus mais infeccioso e letal, chamado de alta patogenicidade, ainda não foi detectado no nosso país.

Nas aves, essa doença afeta grande quantidade de animais e provoca mortalidade elevada. Os principais sinais clínicos observados são: falta de coordenação motora; torcicolo; dificuldade em respirar; intensa diarreia.

Santa Catarina está em alerta contra a Influenza Aviária

Estamos em alerta contra a influenza aviária e todos podem colaborar com a prevenção desta doença, que não tem casos registrados no Brasil.

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) e os órgãos de defesa sanitária intensificaram as medidas de prevenção da Influenza Aviária, também conhecida como “gripe aviária”, doença que afeta as aves e que não existe no Brasil.

Agora, o trabalho realizado pelos profissionais da Cidasc no Estado está no aumento das ações de vigilância e no reforço das medidas de biosseguridade pelos produtores, para mitigar os riscos de ingresso e disseminação da doença no Estado.

Como ajudar?

A gripe aviária é uma doença de notificação obrigatória e já foi registrada em países vizinhos. A doença tem impacto devastador na avicultura, podendo trazer enormes perdas para o produtor e para Santa Catarina.

Ao encontrar aves silvestres mortas ou doentes, não toque nesses animais! Acione os órgãos competentes!

Caso identifique aves de criação com sintomas de influenza aviária ou se perceber mortandade acima do normal entre estas aves (galinhas, codornas, perus, etc.), entre em contato com a Cidasc pelo 0800 643 9300 (telefone específico para notificação de suspeita ou de ocorrência de doença animal) ou ainda para a Polícia Militar (PM) através do número 190, que fará o devido encaminhamento.

Por Alessandra Carvalho