A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as restrições são para melhorar o fluxo e a segurança nas rodovias.

As BRs 116, 280 e 282 terão restrição de tráfego para veículos pesados de carga em horários determinados. A regra vale também para veículos com dimensões excedentes, cegonhas e com Autorização Especial de Trânsito.

Veja os horários de restrição

06/04 – Quinta-feira, restrição das 16h às 22h

07/04 – Sexta-feira, restrição das 06h às 12h

09/04 – Domingo, restrição das 16h às 22h