Aranha mais perigosa da terra é capturada em Santa Catarina

A espécie é considerada a mais letal do mundo, com a ação da toxina neurotóxica, atingindo o sistema nervoso. Além disso, a aranha armadeira assume posição de defesa levantando as patas dianteiras e saltando até 40 cm de distância.

Na tarde deste sábado, 04, os Bombeiros Voluntários Vitor Meireles capturaram uma aranha Armadeira, no interior de sua residência. Um biólogo que analisou fotos da aranha, confirmou que o aracnídeo foi identificado como do gênero Phoneutria sp.

O corpo pode atingir 4 cm, com 15 cm de envergadura. Em questão de ação do veneno, é ainda mais venenosa que outras aranhas letais, como Viúva-negra, Aranha Marrom e Aranha Teia de Funil.

Conheça as aranhas mais letais do mundo: (Dados dos Bombeiros Voluntários de Vitor Meireles):

1° Aranha-armadeira;

2° Aranha-marrom;

3° Aranha-teia-de-funil;

4° Viúva-negra;

5° Aranha-rato;

6° Aranha-de-costas-vermelhas;

7° Aranha-da-areia.

Segundo os Bombeiros de Vitor Meireles, em nossa região ela é mais encontrada em bananeiras. Foi a maior aranha capturada pela corporação. Por fim, em nossa região são encontradas as duas mais letais do mundo, a armadeira e a marrom.

