Carro com recém-nascido “dá pane” e acaba atingido por trem em Santa Catarina

Na tarde desta terça-feira (04), um carro foi atingido por um trem na BR-280, na região do Canal do Linguado, Norte de Santa Catarina. As vítimas são uma mulher, de 41 anos, e uma recém-nascida, de apenas três meses.

De acordo com a vítima, o carro “morreu” no momento em que iria realizar uma conversão. Neste momento, ela se desesperou e não conseguiu dar partida com o veículo. O carro acabou sendo atingido pelo trem e, posteriormente, colidiu contra um poste de energia elétrica.

A mulher ficou presa às ferragens, teve corte no rosto, suspeita de fratura na perna e de pneumo-tórax. Já a recém-nascida estava com traumatismo cranioencefálico e foi encaminhada ao Hospital Infantil de Joinville. A mulher foi desencarcerada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Atendimento de Araquari.

Com informações: SCC10