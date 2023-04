NOTA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, está em Blumenau com as Forças de Segurança do Estado por conta do ataque a uma creche particular esta manhã que deixou quatro vítimas fatais.

O Governo do Estado cancelou nesta quarta-feira, 5, e quinta, 6, as aulas da rede estadual na cidade de Blumenau e declarou luto oficial de três dias pelo assassinato das quatro crianças que estavam na creche Cantinho Bom Pastor, no Bairro Velha.

Por volta das 9h de quarta-feira, 5, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foram acionadas para atendimento a uma ocorrência de ataque na creche em Blumenau.

Foram confirmadas quatro mortes de crianças e foram conduzidas mais vítimas feridas ao hospital para atendimento. O autor do ataque foi preso pela Polícia Militar após ter praticado o crime.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica também estão no local atuando dentro das suas competências. As secretarias de Educação e Saúde também estão mobilizadas para atender as demandas no local.

Governo concede coletiva de imprensa em Blumenau

O Governo do Estado realiza coletiva conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Científica para informar sobre as ações acerca do ataque à creche em Blumenau. Será às 15h no salão nobre da Prefeitura.

As Forças de Segurança adiantam que é falsa a informação de outros ataques. Foi um caso isolado e várias informações sem fundamento têm circulado com desinformação sobre o caso.

O estado de saúde das cinco crianças feridas no ataque é estável de acordo com os boletins médicos do Hospital Santo Antônio e do Hospital Santa Isabel.

